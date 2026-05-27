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Regresa a Venezuela la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel

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Caracas, 27 may (EFE).- La abogada y activista hispanovenezolana Rocío San Miguel ha regresado a Venezuela, luego de permanecer más de cinco meses en España tras su excarcelación en Caracas bajo medidas cautelares, informó este miércoles su hermano José Manuel San Miguel en un comunicado difundido a la prensa.

«Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva», dice el texto firmado por el hermano mayor de San Miguel. EFE

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