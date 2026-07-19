Regresa al país la brigada médica que asistió a afectados por doble terremoto en Venezuela

Compartir

2 minutos

Santo Domingo, 18 jul (EFE).- El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, regresó este sábado al país junto a los 40 integrantes del Equipo Médico de Emergencia (EMT-RD), tras concluir una misión humanitaria de 12 días en Venezuela, donde brindaron asistencia a comunidades afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio pasado, que ha dejado más de 5,000 muertos.

Según el Ministerio de Salud, la brigada atendió a 2,502 personas durante su permanencia en territorio venezolano, lo que representa cerca del 28 % de las asistencias prestadas por los equipos médicos internacionales desplegados en ese país, de acuerdo con estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Durante la misión, el personal dominicano realizó 1,413 consultas de medicina general, 321 atenciones pediátricas, 587 consultas ginecológicas y 181 intervenciones en salud mental. Además, efectuó pruebas diagnósticas, aplicó vacunas contra la difteria y el tétanos y distribuyó 3,844 medicamentos.

La brigada también desarrolló acciones de salud pública, entre ellas el procesamiento de 5,000 litros de agua potable, la cloración de 6.000 litros de agua almacenada en depósitos comunitarios, jornadas de desparasitación, actividades de control vectorial y labores de promoción de la salud.

Atallah afirmó que República Dominicana mantendrá su apoyo a Venezuela mientras sea necesario y destacó la labor realizada por el equipo médico durante la operación humanitaria.

El Equipo Médico de Emergencia dominicano está integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, epidemiólogos, farmacéuticos, especialistas en agua, saneamiento e higiene, así como personal logístico y de coordinación, capacitados para ofrecer atención médica ambulatoria en situaciones de desastre, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

mf