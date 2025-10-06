Regresan a Irán 53 de los ciudadanos iraníes deportados por Estados Unidos

2 minutos

Teherán, 6 oct (EFE).- El Gobierno iraní anunció este lunes que 53 de los 120 ciudadanos iraníes deportados por Estados Unidos se encuentran ya en su territorio, en una medida calificada como “inhumana y discriminatoria” por Teherán.

“Hasta este momento, alrededor de 53 de los afectados por estas medidas y restricciones han regresado al país”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El diplomático indicó que “por diversas razones y pretextos” las autoridades estadounidenses pidieron a ciudadanos iraníes que abandonaran su territorio, “aunque algunos de ellos habían residido en ese país durante varias décadas”.

“El comportamiento del Gobierno estadounidense hacia estos ciudadanos fue inhumano y discriminatorio”, aseguró el funcionario.

Baghaei rechazó que se haya alcanzado un acuerdo con Washington para la deportación de estos ciudadanos, ya que “todo iraní, en cualquier momento que lo desee, tiene derecho a regresar a su patria” y aseguró que han regresado “por su propia voluntad y solicitud”.

El Ministerio de Exteriores iraní informó la semana pasada de que la Oficina de Inmigración estadounidense planeaba deportar a unos 400 iraníes y 120 de ellos se encontraban de camino a Irán a través de Catar tras negociaciones entre los dos países.

El diario estadounidense New York Times informó de la deportación de los iraníes y explicó que algunos de ellos regresan a suelo iraní voluntariamente tras pasar meses en centros de detención, mientras que otros no querían volver a su país de origen.

La política migratoria ha sido uno de los pilares, si no el más importante, de la Administración estadounidense desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero. En su objetivo de llevar a cabo deportaciones, el republicano ha forjado lazos con algunos países con los que colaborar, como el Salvador. EFE

