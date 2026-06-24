Regresan a Venezuela 146 migrantes en vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

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Caracas, 24 jun (EFE).- Un grupo de 146 migrantes venezolanos regresó este miércoles a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Miami, Estados Unidos, informó el programa gubernamental Vuelta a la Patria.

En una publicación en Instagram, el programa indicó que del total de migrantes retornados, 120 son hombres, 19 mujeres y 7 niños, «todos listos para comenzar una nueva etapa en su amada patria».

Además, dijo que los ciudadanos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, con todos los «protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro» en Venezuela.

El lunes, volvieron al país suramericano 121 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Miami, según informó el Ministerio de Interior y Justicia.

Desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo, un total de 164 aviones, la gran mayoría desde EE.UU., han aterrizado en Venezuela con migrantes repatriados.

El retorno de migrantes a Venezuela se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria. EFE

sc/jrh