The Swiss voice in the world since 1935

Regresan a Venezuela 184 migrantes en un vuelo procedente de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 22 ago (EFE).- Un grupo de 184 venezolanos, entre ellos 22 niños, regresó este viernes a su país en un vuelo procedente de la ciudad de Harlingen, ubicada en Texas (EE.UU.), informó la Administración de Nicolás Maduro.

A través de la cuenta de Telegram, el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria indicó que a bordo de la aeronave viajaban 144 hombres, 18 mujeres, 12 niñas y 10 niños.

«Nos emociona que cada vuelo son cientos de oportunidades de rehacer la vida en nuestro lugar de origen con el cobijo de la familia», señaló el mensaje.

La publicación detalló que los retornados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, «con trato digno», además de «todos los protocolos y controles necesarios para un feliz ingreso» al país.

Desde principios de año, han retornado a Venezuela más de 10.000 migrantes, según cifras del Gobierno.

El chavismo argumenta que estos viajes son gestionados por el programa oficial Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el regreso voluntario de connacionales en la diáspora.

En enero, Caracas y Washington, sin lazos diplomáticos desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación, tras el cual ha aumentado la frecuencia de los vuelos.

Este jueves, Venezuela recibió por primera vez a un grupo de 59 migrantes repatriados desde Bolivia, entre ellos algunos que residían en Ecuador, Chile y Perú.

También este jueves llegaron al país caribeño 313 venezolanos en un vuelo que partió de México.EFE

dga/lb/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR