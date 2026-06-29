Regresan los minions y se publica lo nuevo de Murakami: las citas culturales de la semana

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Redacción Internacional, 29 jun (EFE).- El regreso de los minions y el nuevo libro de Haruki Murakami, de momento solo en japonés, son dos de las citas culturales de esta semana, en la que también se estrena ‘Elle’, una serie que es la precuela de ‘Una rubia muy legal’, mientras que en Mánchester se podrá ver el arte de Ai Weiwei.

‘Minions & Monsters’

Tras el éxito de ‘Gru 4: Mi villano favorito’, que en 2024 fue la cuarta película más taquillera a nivel mundial, los divertidos minions regresan acompañados de novedosos personajes en el que es el séptimo largometraje de esta saga, que alterna las aventuras de Gru con las de los Minions.

Una nueva entrega que llega a los cines españoles el 1 de julio y que cuenta la disparatada historia de cómo estos seres amarillos conquistaron Hollywood y se convirtieron en estrellas de cine. Lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado.

‘La historia de Kaho’, lo nuevo de Haruki Murakami

Haruki Murakami publica en japonés ‘La historia de Kaho’, que llegará a las librerías el 3 de julio. Es su primera novela con una protagonista mujer y está basada en relatos cortos ya publicados sobre el personaje. Un libro que llega tres años después de ‘La ciudad y sus muros inciertos’.

La editorial Shinchosha detalló que la novela, que tendrá 352 páginas, surge del relato corto ‘Kaho’ publicado en 2024 y que Murakami leyó ese mismo año al público en la Universidad de Waseda. Una obra que se editará en España de la mano de Tusquets Editores en la primavera de 2027.

El arte político de Ai Weiwei, en Mánchester

El artista disidente chino Ai Weiwei presenta en Mánchester ‘Button Up!’, una gran exposición en la que explora los efectos del imperialismo y la globalización y que incluye una performance de 24 horas en la que evocará su experiencia al ser detenido por la Policía china durante 81 días en 2011. Entre las piezas que se exhibirán está ‘Law of the Journey’ (2017), una embarcación inflable para migrantes de 47 metros de longitud que contiene cientos de figuras humanas y constituye la obra de mayor tamaño del artista hasta la fecha.

Factory International acoge del 2 de julio al 6 de septiembre esta muestra en la que el artista analiza dos siglos de relaciones entre China y Gran Bretaña, inspirándose en Mánchester, ciudad que fue el epicentro de la Revolución Industria.

‘Elle’, la precuela de ‘Una rubia muy legal’

Cuando en 2001 se estrenó ‘Legally Blonde’, nadie pensaba que esta comedia simplona protagonizada por Reese Whiterspoon se convertiría en un gran éxito. Ahora, la serie ‘Elle’ viaja a 1995, con Elle Woods en su instituto de Seattle antes de entrar en la Universidad de Harvard.

Lexi Minetree es la protagonista de este proyecto, que se podrá ver a partir del 1 de julio en Prime Video, que ya ha renovado la serie para una segunda temporada. Se trata además del último trabajo del actor James Van Der Beek (‘Dawson Crece’), que falleció en febrero, y que interpreta a un ambicioso candidato a la alcaldía. EFE

agf/llb

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