Regresar a Venezuela no está «en lo alto» de las prioridades de la petrolera TotalEnergies

El presidente ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, aseguró este martes que un eventual regreso del grupo francés a la extracción de petróleo en Venezuela no figura «en lo alto» de sus prioridades.

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, exhortó a altos directivos del sector petrolero a invertir para relanzar la producción de hidrocarburos de Venezuela, que sufre de una falta crónica de inversión.

Preguntado sobre sus perspectivas en el país sudamericano durante una conferencia en Abu Dabi, Pouyanné respondió que el grupo iba a «examinar la cuestión», pero que era necesario contar con un marco «claro» para poder invertir.

«Para serles sinceros, no está en lo alto de mi lista de prioridades», recalcó el presidente ejecutivo del gigante energético francés, que se retiró de Venezuela en 2022, al igual que otras compañías.

La operación militar estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro la semana pasada cambió radicalmente el escenario en el país y las expectativas para la economía, tras años de sanciones estadounidenses.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, denunció una «agresión criminal», pero aseguró que la enfrentará por la «vía diplomática» y que explora reanudar los vínculos con Washington.

Trump, por su lado, asegura que Estados Unidos está «a cargo» de Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta.

El mandatario estadounidense aseguró que tendrá control sobre las ventas de petróleo venezolano y que elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100.000 millones de dólares.

La producción de petróleo, que alcanzó 3,5 millones de barriles diarios en su punto máximo hace 25 años, ha caído hoy en Venezuela a 1 millón de barriles.

«Volver a tres [millones de barriles por día] (…) llevará años», estimó Pouyanné. «No estoy convencido de que eso vaya a tener un impacto directo en el mercado en 2026», agregó.

