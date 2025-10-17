Regreso a la selección española confirma el resurgimiento de Jenni Hermoso

Monterrey (México), 17 oct (EFE).- El regreso de Jenni Hermoso a la selección española confirmó este viernes el resurgimiento como profesional de la madrileña, que este semestre ha tomado en serio su papel de líder del Tigres UANL, del fútbol mexicano.

Ausente en el equipo nacional desde 2024, Jenni fue convocada por la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, quien más que por la trayectoria ha basado su decisión en los números con las ‘Amazonas’ de la antigua jugadora del Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona.

Con una Hermoso que ha mostrado alegría y se ha comportado como referente en la cancha, Tigres olvidó la salida de la centrocampista Jacqueline Ovalle, la jugadora más talentosa de la liga de México, emigrada al Orlando Pride de Estados Unidos.

A pesar de la partida de ‘La maga’, el equipo del entrenador español Pedro Martínez se mantuvo en el primer lugar con la mejor defensa y el ataque más punzante, con 53 goles, 13 de ellos de Jenni Hermoso.

Ya sea por regresar tarde de las convocatorias de la selección, por problemas físicos o personales, Hermoso dio la impresión de jugar a media máquina desde su llegada a Tigres para el Clausura 2024.

Había convertido 18 tantos con Pachuca en el Clausura 2023, en el que fue segunda mejor anotadora, pero al emigrar a Tigres, apenas anotó 15 en sus tres primeros campeonatos.

Otra ha sido la historia en el presente Apertura en el que la campeona mundial ha luchado cada balón, ha sido solidaria en el área y ha marcado diferencia en el equipo con 13 goles, pero sobre todo con su liderazgo.

Después de ser una de las figuras de la selección española que ganó el Mundial en 2023, en la ceremonia de premiación Jenni recibió un beso en la boca sin su consentimiento del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

El escándalo creció, la delantera viajó a su país varias veces para audiencias en las que acusó a Rubiales de acoso. Fue valiente al señalar al agresor, pero por esos días los medios estuvieron más atentos al lamentable suceso que a su fútbol.

Sancionado Rubiales, la atacante ha tomado un segundo aire y si mantiene el rendimiento, será la figura en la que se apoyará Tigres para buscar en el Apertura su séptimo título y confirmarse como el equipo más ganador de la liga.

De momento, la jugadora volverá a la selección para jugar contra Suecia la semifinal de la Liga de Naciones, un hecho que alimenta el momento de superación de Hermoso y beneficiará a la selección que volverá a tener a su máxima goleadora en un momento de gran forma deportiva. EFE

