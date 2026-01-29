Regulador pecuario paraguayo dice que obtuvo habilitación para exportar carne ovina a EAU

2 minutos

Asunción, 29 ene (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay informó este jueves que el país suramericano obtuvo la habilitación para exportar carne ovina a Emiratos Árabes Unidos (EAU), hecho que, afirmó, impulsará «de forma significativa» el crecimiento de este sector de la economía.

La decisión se adoptó tras el encuentro que sostuvieron en Dubái el presidente del regulador paraguayo, José Carlos Martin, con autoridades del Ministerio de Cambio Climático y Ambiente (Moccae) de Emiratos Árabes Unidos.

«Este logro impulsará, de forma significativa, el crecimiento y la consolidación de este sector productivo, fortaleciendo su competitividad internacional y generando mayores oportunidades económicas para los productores», aseveró Senacsa, entidad que regula la sanidad pecuaria en el país, en su mensaje.

En el encuentro también participaron el director general de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal del ente, Julio Barrios, y la embajadora paraguaya en EAU, Carolin Konther.

Asimismo, la institución indicó que se acordó la creación de «un modelo de certificado sanitario para las exportaciones de carne y productos cárnicos de la especie aviar», al tiempo que estimó que en mayo próximo estén habilitados los mataderos frigoríficos paraguayos «con fines de exportación» de este producto al mercado de los EAU.

A mediados de mes, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU, Reem Al Hashimy, se reunió con el presidente paraguayo Santiago Peña, así como con empresarios de diversos rubros del país suramericano, que entonces estimó puede ser una «puerta de entrada» a nuevos mercados e inversiones en Suramérica.

El 11 de septiembre de 2025, Peña dialogó con el director general de la empresa estatal emiratí Abu Dhabi Airports, Ahmed Al Shamsi, sobre la posible inversión de Abu Dabi en un proyecto aeroportuario en el país suramericano y aseguró que busca convertir a Asunción en un «hub aéreo» que conecte Suramérica con Oriente Medio.

El gobernante paraguayo fue recibido en mayo del año pasado por su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien dijo coincidió en la necesidad de «fortalecer» las relaciones diplomáticas y comerciales entre las dos naciones. EFE

rgc/lb/eav