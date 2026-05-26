Reguladora ve que operadores lusos no deben pagar compensaciones automáticas por apagón

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Lisboa, 26 may (EFE).- La Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) de Portugal clasificó el apagón del 28 de abril de 2025, originado en España y que afectó a ambos países ibéricos, como un «evento excepcional», por lo que las operadoras de red no están obligadas a pagar las «compensaciones automáticas» a los clientes por la calidad del servicio en esas horas.

La organización anunció este martes su decisión en un comunicado publicado en su web, donde explicó que la evidencia disponible muestra que el incidente «fue resultado de circunstancias excepcionales asociadas al funcionamiento interconectado del sistema eléctrico ibérico, con origen en España», por lo que concluye que «se trató de un suceso exógeno y extraordinario».

«En consecuencia, el incidente no debe ser considerado para efectos de cálculo de los indicadores de calidad de servicio prestado por los operadores de red, no habiendo así derecho al pago de compensaciones individuales a los clientes por el incumplimiento de los criterios de calidad del servicio», añadió.

La ERSE hacía referencia a las compensaciones automáticas estandarizadas que se emiten cuando se superan los límites reglamentarios en cuanto al número o la duración de las interrupciones del suministro eléctrico y que quedan luego reflejadas en la factura del proveedor al inicio del año siguiente al suceso.

Aun así, matizó que, a pesar de esta decisión, los consumidores sí pueden optar por solicitar compensaciones por daños específicos causados por el apagón, que podrán lograr a través de decisiones judiciales o arbitrales.

Entre los factores que ha tenido en consideración, ERSE planteó que el evento presenta «baja probabilidad de que ocurra», provocó «una significativa disminución» de la calidad del servicio prestado y «no parecía económicamente razonable exigir la adopción de medidas capaces de evitar la totalidad de las consecuencias del evento».

Además, el regulador portugués consideró que las consecuencias del apagón «no son imputables al operador de la red afectada».

El apagón se originó en España a las 12:33 hora española (una hora menos en Portugal) y afectó también a Portugal, un incidente multifactorial que desde Bruselas se calificó como «el más grave en casi dos décadas en Europa» y que tuvo como causa principal un problema de sobretensión. EFE

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