Rehén fallecido Hadar Goldin estaba en un túnel bajo Gaza de 7 kilómetros, según Ejército

1 minuto

Jerusalén, 20 nov (EFE).- El soldado israelí fallecido Hadar Goldin, retenido en Gaza durante 11 años, se encontraba en un túnel subterráneo de la ciudad de Rafah (sur) de 7 kilómetros, «una de las rutas más importantes y complejas expuestas hasta la fecha», informó este jueves el Ejército de Israel.

«El túnel se extiende más de 7 kilómetros y alcanza una profundidad de unos 25 metros. Discurre bajo un barrio residencial densamente poblado cerca del corredor de Filadelfia (la frontera entre Gaza y Egipto) y continúa bajo áreas civiles sensibles, incluyendo un complejo de la UNRWA, mezquitas, clínicas, guarderías y escuelas», recoge el comunicado castrense.

Las fuerzas armadas aseguran que el túnel contaba con más de 80 habitaciones, entre centros de mando, almacenes de armas y cuartos para estancias largas.

«Entre los altos comandantes de Hamás que utilizaban esta ruta de túneles estaba el comandante de la Brigada de Rafah, Mohammad Shabaneh», añade el texto.

El Ejército añade que, para llevar a cabo la operación de acceso al túnel, dos divisiones militares se expandieron en toda la ruta que rodeaba el subterráneo en la ciudad de Rafah.

En este túnel milicianos del brazo armado de Hamás (las Brigadas Al Qasam) recuperaron el cuerpo del soldado Hadar Goldin, muerto en Gaza durante una operación en 2014 y cuyo cadáver conservaron los islamistas desde entonces hasta principios de noviembre de este año, cuando lo devolvió en el marco del actual alto el fuego.EFE

pbj/pddp