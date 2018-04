«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Liberados siete suizos en Camerún 04 de abril de 2018 - 15:37 El Ejército camerunés ha liberado a doce rehenes europeos, entre ellos siete ciudadanos suizos, que fueron secuestrados por un grupo guerrillero en el suroeste del país. Se trata de un grupo de turistas que se dirigían a un parque nacional cuando cayeron en manos de un “grupo terrorista armado”, según portavoz del Gobierno de Camerún, y recuperaron su libertad el pasado lunes tras una operación especial del ejército. El Ministerio suizo de Asuntos Exteriores ha confirmado la liberación a swissinfo.ch. Dentro de las circunstancias, el estado de salud de los ciudadanos suizos es bueno, y la embajada helvética en Camerún ha contactado a sus familias. El jefe de la diplomacia helvética, Ignazio Cassis, que se encuentra de visita oficial en China, ha estado informado de los últimos acontecimientos y las autoridades suizas están en contacto con sus homólogas camerunesas para esclarecer lo ocurrido, afirma el Ministerio de Exteriores. El secuestro se produjo en la región occidental y angloparlante de Camerún, donde las fuerzas separatistas luchan por un estado independiente.