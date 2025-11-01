Reino Unido, Canadá y Noruega piden a Tanzania «máxima moderación» tras reprimir protestas

3 minutos

Dar es Salam, 1 nov (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Canadá y Noruega pidieron a las autoridades de Tanzania «máxima moderación», tras la represión en el país africano de las protestas electorales de esta semana, de las que -aseguraron- hay «informes creíbles sobre un gran número de fallecidos».

«Nos preocupa la situación en Tanzania tras las elecciones nacionales» del pasado miércoles, afirmaron los ministros en un comunicado conjunto divulgado a última hora de viernes por la Embajada del Reino Unido en Dar es Salam, capital económica del país.

«Existen informes creíbles sobre un gran número de fallecidos y heridos graves, como consecuencia de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas que comenzaron el 29 de octubre», subrayaron los cancilleres.

Los titulares de Exteriores instaron a las autoridades tanzanas a «actuar con la máxima moderación y a respetar el derecho de reunión y la libertad de expresión».

«Seguimos preocupados porque el período previo a las elecciones estuvo marcado por el acoso, los secuestros y la intimidación a figuras de la oposición, periodistas y miembros de la sociedad civil», recordaron.

Los ministros exhortaron a las autoridades tanzanas a «cumplir sus compromisos internacionales y a garantizar que todos los ciudadanos puedan participar libre y seguramente en la vida pública».

Las elecciones generales del pasado miércoles se han caracterizado por protestas que estallaron el día de los comicios y continuaron hasta este viernes, motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, en ciudades como Dar es Salam; Arusha (norte) o Mbeya (oeste).

Al menos 150 personas han muerto en las manifestaciones en Dar es Salam desde las elecciones, reprimidas con dureza por la Policía, confirmaron a EFE este viernes fuentes sanitarias.

El opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), en declaraciones a medios internacionales, ha cifrado las víctimas mortales en unos 700, pero EFE no ha podido verificar esos datos de manera independiente.

El comunicado se publicó horas antes de que este sábado la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) declarase a la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ganadora de los comicios con el 97,66 % de los votos.

Hassan, de 65 años y primera mujer en alcanzar la jefatura del Estado en la historia de Tanzania, logra así un mandato de cinco años, renovable una vez.

Se trata de la primera cita con las urnas de la mandataria, que llegó a la Presidencia en 2021 por la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, de quien era vicepresidenta. EFE

rm-pa/jgb