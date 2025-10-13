Reino Unido acoge una conferencia sobre reconstrucción de Gaza tras firma de paz en Egipto

3 minutos

Londres, 13 oct (EFE).- El Reino Unido inició este lunes una conferencia internacional de tres días sobre la reconstrucción de Gaza, mientras en la ciudad balneario egipcia de Sharm el-Sheij tenía lugar la cumbre de paz en la que se escenificó la firma del acuerdo de alto el fuego en la Franja.

La llamada ‘Conferencia de Wilton Park’, albergada en el palacete de Wiston House (sureste de Inglaterra), está organizada por el Gobierno británico en conjunto con la Autoridad Palestina y Egipto «para convocar esfuerzos cruciales de planificación y coordinación para la Gaza de la posguerra», de acuerdo con un comunicado del Gobierno británico.

También asistirán diversos socios internacionales, como Arabia Saudí, Jordania, Alemania e Italia, así como representantes del sector privado y dedicadas al desarrollo, tales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Dado que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, acudió a la cumbre de paz en Egipto junto a una treintena de líderes internacionales, el encargado de abrir el acto en Inglaterra fue el secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hamish Falconer.

«Es un privilegio para el Reino Unido acoger esta reunión, en un momento tan crucial, junto a nuestros amigos de la Autoridad Palestina y Egipto», dijo el representante del Gobierno británico, que aseguró que el acuerdo de paz «trae esperanza al mundo tras dos años de conflicto y sufrimiento».

Falconer declaró que ahora se podía empezar a vislumbrar un «futuro brillante» para palestinos e israelíes y reiteró la posición del Reino Unido como actor comprometido con una recuperación y reconstrucción de Gaza «liderada por los palestinos».

«Debemos estar preparados para actuar: limpiar escombros, reconstruir viviendas y crear infraestructura, restableciendo el acceso a la educación y la atención sanitaria. Y también debemos sentar las bases para el desarrollo económico a largo plazo», añadió.

En este sentido, el secretario de Estado británico para Oriente Medio afirmó que la conferencia serviría para debatir cómo lograr esa reconstrucción de manera conjunta entre todos los socios y cómo liberar los recursos necesarios, ya sea mediante financiación de donantes o atrayendo capital privado.

«En última instancia, se trata de satisfacer las necesidades y ambiciones de los habitantes de Gaza. También se trata de reconectar económica, política y socialmente a Gaza y Cisjordania. Y de apoyar la viabilidad de un Estado palestino como parte de una solución de dos Estados», concluyó Falconer.

En la víspera de la cumbre de Egipto y del inicio de la conferencia de Wilton Park, el Reino Unido anunció un paquete de ayuda humanitaria de 20 millones de libras (unos 23 millones de euros) para proporcionar servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene en Gaza. EFE

