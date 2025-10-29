Reino Unido acuerda con Vietnam acelerar la deportación de sus migrantes ilegales

Londres, 29 oct (EFE).- El Reino Unido y Vietnam han firmado un nuevo acuerdo para combatir la migración ilegal de ciudadanos del país del sudeste asiático, que constituye el mayor grupo nacional las llegadas a suelo británico con pequeñas embarcaciones, anunció este miércoles el número 10 de Downing Street.

Este protocolo migratorio, calificado por el Reino Unido como «el más sólido que el Gobierno vietnamita haya firmado jamás con otro país», agiliza el proceso de retorno a Vietnam y fortalece «significativamente» la capacidad británica para expulsar a migrantes indocumentados vietnamitas.

«Este acuerdo histórico con Vietnam envía un mensaje claro: Si entras ilegalmente al Reino Unido, serás devuelto rápidamente», dijo el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, en un comunicado.

El acuerdo reduce el tiempo de tramitación de los documentos de los migrantes en un 75 % para los casos con pruebas justificativas y, en última instancia, casi un 90 % al eliminar burocracia, lo que podría permitir que cuatro veces más ciudadanos vietnamitas regresen a su país de origen, explicó el Ejecutivo británico.

Esta agilización ha sido posible gracias al intercambio de datos biométricos entre países y una documentación simplificada.

Los ciudadanos vietnamitas representaron el 20 % de todas las llegadas de migrantes irregulares en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha, según las estadísticas sobre migración irregular del Home Office (Ministerio de Interior británico) correspondientes a abril de 2024, que mostraron cifras diez veces superiores a las del mismo periodo del año anterior.

El número de ciudadanos vietnamitas que llegó al Reino Unido en pequeñas embarcaciones entre enero y junio de 2025 fue de 1.026, menos de la mitad que la registrada en los primeros seis meses de 2024.

«Estamos eliminando la burocracia, acelerando las expulsiones y desmantelando las redes criminales que se benefician de la migración ilegal. Este acuerdo cumple nuestra promesa de proteger nuestras fronteras y reducir la migración», aseguró Starmer.

El acuerdo se une al rubricado con Francia el pasado mes de agosto, conocido como «uno dentro, uno fuera», por el que el Reino Unido devuelve a ese país a un migrante que haya cruzado ilegalmente el Canal de la Mancha desde suelo francés, a cambio de permitir la entrada de un solicitante de asilo con conexiones en la isla. EFE

