Reino Unido admite fracaso de negociaciones para sumarse al fondo europeo de defensa SAFE

Londres, 28 nov (EFE).- El secretario de Estado británico para las Relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds, expresó este viernes su decepción por el fracaso de las negociaciones para el acceso del Reino Unido al fondo europeo de defensa SAFE, aunque aseguró que podrá participar como país tercero en proyectos específicos.

En un comunicado remitido a EFE, Thomas-Symonds afirmó que, pese al fracaso, el Gobierno sigue comprometido con la cooperación europea en seguridad.

«Desde liderar la Coalición de Voluntarios para Ucrania hasta fortalecer las relaciones con los aliados, el Reino Unido está intensificando su papel frente a las crecientes amenazas», subrayó.

El ministro agregó que, aunque es «decepcionante no haber podido concluir las discusiones sobre la participación británica en la primera ronda de SAFE, la industria de defensa del Reino Unido aún podrá participar en proyectos del programa en condiciones de país tercero».

«Las negociaciones se llevaron a cabo de buena fe, pero nuestra posición siempre fue clara: solo firmaremos acuerdos que sean del interés nacional y que resulten rentables», añadió.

Creado el pasado mayo, SAFE es un programa de la UE que proporcionará hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo para que los Estados miembros financien inversiones en capacidades defensivas.

El Reino Unido aspiraba a participar como país asociado en ejercicios conjuntos de adquisición, lo que podría beneficiar a su industria de defensa.

Según informó la semana pasada ‘The Times’, uno de los principales obstáculos fue la exigencia francesa de que el Reino Unido aportara unos 6.500 millones de euros al presupuesto comunitario para su participación, frente a la oferta británica de menos de 1.000 millones.

Pese al revés en el sector de la defensa, Thomas-Symonds destacó avances en otros ámbitos de la relación bilateral tras su relanzamiento en mayo, después de años de distanciamiento por el Brexit.

En las últimas dos semanas, se iniciaron «negociaciones sobre acuerdos de alimentos, bebidas y energía que reducirán costes y eliminarán trabas para las empresas», aseguró. EFE

