Reino Unido anuncia 2.310 millones de euros en un fondo de apoyo militar a Ucrania

Londres, 9 sep (EFE).- El Reino Unido anunció este martes que el Fondo Internacional para Ucrania ha asegurado ya más de 2.000 millones de libras (unos 2.310 millones de euros) en ayuda militar para Kiev.

El anuncio se produjo tras la 30.ª reunión del Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania, conocido como formato Ramstein, celebrada en Londres presencialmente y por internet con la participación de más de 50 países.

El fondo, administrado por el Ministerio de Defensa británico, financia la compra de material prioritario para las Fuerzas Armadas ucranianas, incluidos sistemas de defensa aérea, drones, radares, lanchas tácticas y munición de artillería.

Además del Reino Unido, contribuyen países como Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Islandia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal y Suecia.

La reunión de Ramstein, copresidida por el ministro británico de Defensa, John Healey, y su homólogo alemán, Boris Pistorius, abordó las peticiones urgentes de Kiev para reforzar sus defensas aéreas y acelerar la entrega de municiones, drones y sistemas de guerra electrónica frente a los ataques rusos. EFE

