Reino Unido anuncia la nacionalización de la empresa siderúrgica British Steel

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El gobierno británico anunció este jueves la nacionalización de British Steel para proteger «el futuro de la producción siderúrgica en Reino Unido», tras tomar el control de la empresa de manos de la firma china Jingye.

«La decisión de hoy garantiza el futuro de la siderurgia en Reino Unido, protege los puestos de trabajo cualificados y salvaguarda una capacidad nacional vital», declaró el primer ministro saliente Keir Starmer en un comunicado.

Jingye, que compró British Steel en 2020, perdió el control de la empresa en abril del año pasado, cuando el gobierno de Starmer intervino en la empresa en dificultades, que se enfrentaba a un cierre inminente.

El ministro de Empresa, Peter Kyle, señaló que el gobierno intervino el año pasado «para mantener en funcionamiento los altos hornos y evitar un cierre desordenado que habría puesto en peligro la producción de acero, las cadenas de suministro y miles de puestos de trabajo».

«Desde entonces, los ministros y funcionarios han trabajado intensamente para encontrar una solución a largo plazo para la empresa», añadió.

Starmer anunció en mayo una ley para nacionalizar por completo British Steel, la última fábrica del país capaz de producir acero desde cero.

La adquisición por parte del gobierno británico se produjo tras la declaración de Jingye de que la planta del norte de Inglaterra ya no era viable desde el punto de vista financiero.

La nacionalización devuelve British Steel a manos del gobierno por primera vez desde 1988.

Londres había considerado el posible cierre de la planta como una amenaza para la seguridad económica a largo plazo de Reino Unido, dado el declive de la industria siderúrgica del país, que en su día fue muy sólida.

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