Reino Unido apunta a México para invertir en finanzas y farmacéuticas, dice su embajadora

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- Las empresas del Reino Unido tienen un creciente interés por México como destino para invertir, en especial por las oportunidades que abre el Plan México en sectores como el financiero y el farmacéutico, afirmó este martes la embajadora británica en el país, Susannah Goshko.

En declaraciones a EFE, en el marco del lanzamiento de la tecnológica financiera Revolut en México, la diplomática sostuvo que el país norteamericano es una prioridad para el capital británico.

«El Plan México es súper importante para nosotros, lo vemos como una gran oportunidad», dijo, al explicar que el Reino Unido presentó el año pasado una nueva estrategia industrial cuyos sectores prioritarios coinciden con los ejes del Plan México, lanzado por el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la economía nacional y atraer la inversión.

Goshko subrayó que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT y conocido en inglés como CPTPP) amplía el margen para fortalecer los vínculos económicos bilaterales al reducir aranceles.

En esa línea, señaló que el Reino Unido, como miembro del acuerdo desde 2023, ve un espacio mayor para el intercambio y la inversión, al tiempo que abre la puerta a más comercio de productos mexicanos hacia el mercado británico.

El TIPAT es un pacto comercial del Pacífico integrado por 12 economías —Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido— y, con la adhesión británica, abarca a más de 500 millones de personas y alrededor del 15 % del producto interno bruto (PIB) mundial, según información oficial británica.

La embajadora británica detalló que en 2024 los servicios financieros fueron el sector prioritario de la inversión del Reino Unido en México, con un saldo de 500 millones de dólares, mientras que el sector farmacéutico sumó alrededor de 300 millones de dólares, con la expectativa de que la tendencia continúe.

Como ejemplos del interés en el segmento financiero, Goshko mencionó a Revolut y añadió que otras firmas, como Guava y Unlimited, buscan actualmente su licencia financiera en México.

En farmacéuticas, citó la presencia de compañías como GSK y Haleon, de las que dijo que «sí que están invirtiendo bastante dinero» en el país, en un contexto en el que México —añadió— ofrece una ventana de colaboración para trasladar experiencia británica y ampliar proyectos de largo plazo.

La embajadora del Reino Unido en México participó este martes en el lanzamiento de Revolut como banco en México con la promesa de invertir 1.000 millones de dólares en 2026, lo cual responde a “una decisión estratégica y un compromiso de largo plazo”. EFE

