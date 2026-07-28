Reino Unido compartirá con Ucrania tecnología militar tras una reunión Burnham-Zelenski

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El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, anunció el lunes el intercambio con Ucrania de la propiedad intelectual de un sistema de interferencia electrónica destinado a frustrar las defensas aéreas rusas, durante la visita al país de Volodimir Zelenski.

El presidente ucraniano es el primer dirigente extranjero en ser recibido por Burnham, quien asumió el cargo hace una semana.

Esta visita tiene lugar en la víspera del viaje de Zelenski a Washington, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, más de cuatro años después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Reino Unido, uno de los principales apoyos de Ucrania, ha movilizado unos 25.000 millones de libras (33.500 millones de dólares) desde el inicio del conflicto con Rusia en 2022.

Burnham y Zelenski se reunieron en una base naval de Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, donde pudieron conversar con militares ucranianos y británicos que participaban en un ejercicio de lucha contra las minas marinas, con el fin de preparar futuras misiones en el mar Negro.

«Volodimir, usted es el primer dirigente que recibo personalmente desde que asumí el cargo, y no es una casualidad», dijo el líder laborista al mandatario ucraniano, añadiendo que quería enviar «un mensaje muy claro».

«Estamos al lado de Ucrania al 100%, personalmente estoy a su lado al 100%, y cumpliré plenamente todos los compromisos asumidos por este país con Ucrania», declaró Burnham.

El primer ministro británico anunció que su país compartirá con Ucrania la propiedad intelectual de un nuevo sistema de interferencia electrónica denominado «Stone Cloak» (Capa de Piedra), capaz de dificultar la detección y el ataque contra drones por parte de las defensas aéreas rusas.

Este intercambio permitirá a Kiev «producir a gran escala» este sistema, en un momento en que Ucrania busca mantener su ventaja tecnológica en la guerra de drones frente a Moscú.

En la práctica, permitirá que los drones «alcancen sus objetivos y salven vidas ucranianas», afirmó Burnham.

Esta visita supone el primer compromiso diplomático importante del líder laborista, tras una primera semana en el poder centrada en asuntos internos.

«Estoy agradecido a Reino Unido por la decisión tomada de proporcionar a Ucrania tecnologías de guerra electrónica para proteger los drones ucranianos», dijo Zelenski.

El mandatario ucraniano declaró la semana pasada que quiere «revitalizar la diplomacia», tras mantener conversaciones con enviados estadounidenses.

La guerra emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán desde el 28 de febrero ha complicado los esfuerzos de mediación dirigidos por Washington, así como el suministro de armamento.

Ucrania reclama especialmente más misiles Patriot, de fabricación estadounidense, muy eficaces para interceptar misiles balísticos rusos, pero después de semanas de guerra en Oriente Medio, las reservas son limitadas.

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