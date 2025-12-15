Reino Unido condena el juicio «políticamente motivado» contra Jimmy Lai en Hong Kong

2 minutos

Londres, 15 dic (EFE).- La ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, criticó este lunes «el juicio políticamente motivado» en Hong Kong que ha resultado en la condena del empresario y activista prodemocracia Jimmy Lai, que, entre otras, tiene la nacionalidad británica.

«Jimmy Lai ha sido objeto de persecución por parte de los Gobiernos chino y de Hong Kong por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión», afirmó Cooper.

La ministra añadió que «la ley de seguridad nacional de Pekín fue impuesta en Hong Kong para silenciar a los críticos de China» y reiteró su petición de que sea derogada.

«Seguimos reclamando la liberación inmediata de Lai y que reciba el tratamiento necesario, con acceso a profesionales médicos independientes», agregó.

La portavoz de Exteriores de la oposición conservadora, Priti Patel, instó al primer ministro laborista, Keir Starmer, a «plantear el caso de Jimmy al presidente (chino) Xi (Jinping) y exigir su liberación inmediata» durante su previsto viaje a China a principios del próximo año.

El grupo multipartito sobre Detención Arbitraria de la Cámara de los Comunes criticó a su vez al Ejecutivo de Starmer por «no haber adoptado medidas más contundentes antes de la condena de Lai».

El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua.

El que fuera editor del diario ‘Apple Daily’, encarcelado desde 2020 y que será sentenciado en enero, vio clausurado su periódico en 2021 tras una redada con 500 agentes que se saldó con el bloqueo de sus activos y la detención de parte de su directiva.

La situación personal de Lai ha suscitado preocupación y sus hijos han denunciado un notable deterioro físico tras casi cinco años en régimen de aislamiento, pero las autoridades hongkonesas aseguran que recibe atención médica adecuada. EFE

jm/vg/cg