Reino Unido crea una oficina para atraer inversión extranjera en servicios financieros

2 minutos

Londres, 17 oct (EFE).- El Gobierno británico anunció este viernes la creación de una nueva oficina destinada a facilitar la llegada de inversión extranjera al sector de los servicios financieros, con el objetivo de reforzar el papel del Reino Unido como centro mundial de negocios tras el Brexit (salida de la Unión Europea).

La nueva Oficina de Inversión: Servicios Financieros actuará como una ventanilla única para asesorar a empresas internacionales interesadas en instalarse en el país, ayudándolas a escoger ubicación, entender la regulación británica y superar obstáculos burocráticos, indicó en un comunicado el Ministerio de Economía.

El proyecto, presentado por la ministra Rachel Reeves durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington (Estados Unidos), forma parte de su plan para reducir la incertidumbre regulatoria y hacer del Reino Unido «el mejor lugar del mundo para invertir y hacer negocios».

La iniciativa se desarrolla en colaboración con los reguladores financieros y el Ayuntamiento de la City de Londres -distrito financiero londinense-, y se enmarca en el compromiso del nuevo Gobierno laborista de impulsar el crecimiento económico.

«Dijimos que facilitaríamos la creación de empleo y el crecimiento empresarial en nuestro país, y lo estamos cumpliendo», afirmó Reeves, al subrayar que el servicio «atraerá inversión a todo el Reino Unido» y permitirá que las empresas más innovadoras «accedan al talento de cada rincón» del territorio.

El sector financiero emplea a unos 1,2 millones de personas en el Reino Unido, más de la mitad fuera de Londres, y con esta ventanilla única se quiere potenciar los polos regionales, en ciudades como Leeds, Liverpool, Belfast o Bristol. EFE

jm/cg