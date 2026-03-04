Reino Unido dejará de expedir visas de estudio a cuatro países por «abuso» en pedidos de asilo

afp_tickers

1 minuto

El gobierno británico anunció el martes que dejará de expedir visas de estudio a ciudadanos de Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán, así como permisos de trabajo a los afganos, debido al «abuso» de personas que ingresan al país con esos visados y luego solicitan asilo.

La migración se ha convertido en un tema importante en la política de Reino Unido, con el partido de extrema derecha Reform UK subiendo en las encuestas de opinión gracias a su postura antimigratoria.

«Reino Unido siempre dará refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución, pero nuestro sistema de visas no debe ser objeto de abuso», afirmó la secretaria del Interior, Shabana Mahmood, en un comunicado.

«Por eso he tomado la decisión sin precedentes de denegar las visas a aquellos ciudadanos que pretenden aprovecharse de nuestra generosidad», aseguró.

El Ministerio del Interior afirmó que el número de solicitudes de asilo de estudiantes de Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán se había «disparado» más de un 470% entre 2021 y 2025.

Desde 2021, casi 135.000 solicitantes de asilo han entrado en Reino Unido por vías legales, añadió la entidad.

Los sucesivos gobiernos británicos luchan por contener además pequeñas embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia, que traen consigo un gran número de migrantes indocumentados.

Pero las autoridades también se enfrentan a la presión de reducir el número de solicitantes de asilo que entran por otras vías.

mhc/tw/ceg/arm/nn