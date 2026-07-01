Reino Unido destinará más de 400.000 millones de dólares a defensa en cuatro años

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Reino Unido elevará su presupuesto militar a un récord de casi 300.000 millones de libras esterlinas (411.000 millones de dólares) durante los próximos cuatro años, en un contexto de aumento de amenazas, anunció este martes el primer ministro saliente, Keir Starmer.

El líder laborista, que se espera que deje el cargo el próximo mes tras perder el apoyo de sus diputados, anunció un aumento de 15.000 millones de libras (20.550 millones de dólares) en este gasto al presentar su esperada Estrategia de Inversión en Defensa (DIP) a 10 años.

«Debemos hacer lo necesario para afrontar con determinación este nuevo mundo, garantizar la seguridad de nuestro país y aprovechar las oportunidades que surgen de invertir en nuestra capacidad soberana», declaró.

El pasado 11 de junio, Starmer afirmó que haría «todo lo necesario para garantizar la seguridad» de Reino Unido, tras la dimisión de su ministro de Defensa, John Healey, en desacuerdo con el presupuesto militar del gobierno.

La repentina salida de Healey se produjo después de meses de retrasos en la DIP y tras nuevos informes que indicaban que los fondos asignados estarían muy por debajo de lo solicitado.

«El año pasado tomé la decisión, en interés nacional, de reasignar parte del gasto en ayuda al desarrollo hacia la defensa, logrando el mayor aumento del gasto en defensa desde el fin de la Guerra Fría», dijo Starmer, elegido en julio de 2024 tras 14 años de gobiernos conservadores.

«Esa fue la decisión correcta porque el mundo ha cambiado. Hoy incrementamos aún más el gasto en defensa», añadió.

El plan incluye más de 5.000 millones de libras (6.850 millones de dólares) para drones y sistemas autónomos durante los próximos cuatro años, informó previamente el Ministerio de Defensa en un comunicado.

bur-psr/erl