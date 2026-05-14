Reino Unido devuelve a Etiopía tres reliquias saqueadas hace 158 años

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(Actualiza con ceremonia de repatriación y las declaraciones del director general de la Autoridad del Patrimonio Etíope)

Nairobi, 14 may (EFE).- Tres reliquias del emperador etíope Teodoro II fueron devueltas este jueves a Etiopía por el Reino Unido, 158 años después de que las tropas británicas se las llevaran en el saqueo tras la batalla de Magdala, en la que murió el soberano, informaron las autoridades etíopes.

Entre el patrimonio devuelto se encuentran unos mechones de cabello de Teodoro II, trozos de su vestimenta manchados de sangre -asociados a sus últimos momentos de vida- y un brazalete de oro, indicó la Autoridad del Patrimonio Etíope en su cuenta de la red social Facebook.

Los objetos proceden de las colecciones del Museo del Regimiento Real del Rey en el Museo de la Ciudad de Lancaster, y fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Bole, en Adís Abeba, por el director general de la Autoridad del Patrimonio Etíope, Abebaw Ayalew.

Antes de la llegada a Etiopía de las reliquias, el martes pasado se celebró una ceremonia oficial de repatriación en la capilla de San Martín del campus de Bowerham en la Universidad de Cumbria (Reino Unido), lugar asociado históricamente al 4.º Regimiento de Infantería Real del Rey, unidad responsable de sustraer estos objetos.

En un mensaje grabado, Abebaw calificó esta devolución como un importante acto de restauración cultural, y que refleja la creciente confianza y cooperación entre las instituciones del Reino Unido y Etiopía.

«Las reliquias representan la esencia de la identidad, la memoria y el patrimonio de Etiopía», añadió Abebaw en declaraciones recogidas por medios locales.

Además, explicó que se trabaja para que el país recupere los objetos históricos que fueron sustraídos del cuerpo de Teodoro II, que reinó de 1855 a 1868 y decidió suicidarse antes de caer en manos de los soldados británicos.

El evento también contó con la participación del bisnieto de sir Robert Napier, quien dirigió la expedición de 1868, y entregó un brazalete de oro con el que el emperador Teodoro II había obsequiado originalmente a un miembro del Ejército británico.

La muerte de Teodoro II tuvo lugar durante la expedición británica a Abisinia de 1868, cuando saquearon e incendiaron la fortaleza de Magdala, donde las fuerzas etíopes mantenían retenidos a varios rehenes europeos por una disputa diplomática, después de que Londres rechazase una alianza militar con Adís Abeba contra las fuerzas islámicas en la región.

El Gobierno etíope también pretende recuperar otros tesoros saqueados, que actualmente se exhiben en el Museo Británico, el Museo de Victoria y Alberto, el Museo de los Ingenieros Reales o el Museo de Artillería Real.

Durante los últimos años, las antiguas potencias coloniales europeas han dado pasos importantes para reconocer la necesidad de devolver piezas de patrimonio cultural extraídas durante la época del colonialismo en África, tal y como reclaman los países de este continente. EFE

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