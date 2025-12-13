Reino Unido encadena 28 días sin llegadas de botes con migrantes, el máximo desde 2018

1 minuto

Londres, 13 dic (EFE).- El Reino Unido pasó 28 días, entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre, sin llegadas de migrantes en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha, que separa Francia e Inglaterra, el periodo más largo desde 2018, según datos del Ministerio del Interior.

No obstante, las travesías parecieron reanudarse este sábado, cuando varias lanchas fueron avistadas en el canal, si bien aún no se han publicado las cifras oficiales.

De acuerdo con el ministerio, la última llegada previa se produjo el 14 de noviembre, marcando la pausa más prolongada desde una de 48 días registrada en otoño de 2018.

Habitualmente, diciembre suele ser uno de los meses con menor actividad, debido a las bajas temperaturas, la reducción de luz y el mal estado del mar, factores que complican el cruce.

El Gobierno laborista del primer ministro, Keir Starmer, tiene como prioridad reducir la inmigración, tanto legal como ilegal, para lo que ha restringido el acceso a visados y endurecido las condiciones para el asilo, en parte para disuadir las llegadas por mar desde Francia. EFE

jm/ah