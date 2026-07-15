Reino Unido entra en una nueva era climática de calor extremo, según un informe

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Reino Unido experimenta ahora un clima profundamente diferente del que predominó durante el siglo XX, con temperaturas en constante aumento y circunstancias extremas más frecuentes, según un informe de la agencia meteorológica británica, la Met Office.

«Lo que consideramos un clima ‘normal’ —especialmente en lo que respecta a los episodios de calor y de frío más intensos que usualmente podemos esperar a lo largo de un año— ha cambiado profundamente, en comparación con lo que fue durante la mayor parte del siglo XX», señalan los autores.

El año 2025 fue el más caluroso jamás registrado en Reino Unido (con una temperatura media de 10,1 °C), además de ser el más soleado desde 1910.

«La primavera y el verano de 2025, considerados en conjunto, registraron una anomalía en la temperatura máxima media de +2,1 °C», lo que los convierte en los más cálidos desde que comenzaron los registros, además de presentar «un nivel de insolación equivalente al 125% de la media del período 1991-2020», destaca el reporte.

Las costas británicas tampoco se libraron del calor.

Las aguas cercanas a Reino Unido registraron 297 días de olas de calor marinas en 2025, «más que en cualquier otro año desde 1982», muy por encima del récord anterior de 178 días, alcanzado en 2023.

Más allá de estos récords anuales, el informe subraya que el clima británico «se ha calentado aproximadamente 0,25 °C por década desde la de 1980» y que los últimos cuatro años figuran entre los cinco más cálidos registrados desde 1884.

Esta evolución va acompañada de una intensificación de los fenómenos extremos.

En ese sentido, el número de días con temperaturas superiores a 30 °C y de noches por encima de 18 °C se ha más que cuadruplicado en Londres, en relación con el período 1961-1990.

«Gran parte de las infraestructuras británicas, las viviendas, la agricultura y los sistemas de salud fueron concebidos para un clima que ya no se corresponde con las observaciones actuales», declaró durante una rueda de prensa Mike Kendon, climatólogo de la Met Office y autor principal del informe.

Algunas empresas ya han tomado nota de esta evolución, después de que Reino Unido atravesara este año dos olas de calor sin precedentes en mayo y junio.

La cadena de supermercados Marks & Spencer anunció recientemente inversiones en equipos capaces de soportar temperaturas de hasta 45 °C.

Por su parte, Eurostar, empresa ferroviaria que enlaza Reino Unido y Europa continental, acaba de revisar las especificaciones de su reciente pedido de trenes de alta velocidad para que el sistema de aire acondicionado pueda funcionar con temperaturas de hasta 55 °C, frente a los 45 °C previstos inicialmente.

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