Reino Unido envía a Chipre un destructor y helicópteros antidrones

1 minuto

Londres, 3 mar (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este martes el envío a Chipre de un destructor y de helicópteros con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico destinado en ese país.

Starmer habló con el presidente chipriota, Níkos Christodoulídis, para hacerle saber que el Reino Unido está «enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el (destructor) HMS Dragon se desplegará en la región», según indicó en un mensaje en la red social X.

El anuncio llega después de que una de las bases militares que el Reino Unido posee en la isla mediterránea, la de Akrotiri, fuese atacada en la madrugada del lunes por un dron que no causó víctimas. EFE

rb/jm/rcf