Reino Unido firma contrato para suministrar misiles a la India por 469 millones de dólares

2 minutos

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El Reino Unido firmó un acuerdo comercial con la India por 350 millones de libras (unos 469 millones de dólares) por el que suministrará misiles y lanzadores de defensa aérea de fabricación británica al Ejército de la India.

El anuncio se produjo en el marco de la visita a Bombay del primer ministro británico, Keir Starmer, quien se reunió este jueves con su homólogo indio, Narendra Modi.

«Un nuevo acuerdo de 350 millones de libras con la India apoyará cientos de empleos en Irlanda del Norte y suministrará a la India, un socio estratégico clave, misiles y lanzadores de defensa aérea», dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un comunicado.

Según el ministerio, el contrato tiene como objetivo la entrega de misiles multifunción ligeros (LMM) al Ejército indio. «Se asegurarán más de 700 puestos de trabajo en Irlanda del Norte, ya que los misiles y lanzadores de defensa aérea que se fabricarán para el Ejército indio son los mismos que se fabrican actualmente en Belfast para Ucrania», especificó el comunicado.

El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, consideró que estos acuerdos muestran cómo la asociación estratégica entre Londres y Nueva Delhi «impulsará los negocios y el empleo en Reino Unido».

La visita del primer ministro británico tiene un marcado carácter comercial, con la vista puesta en la concreción de las oportunidades del acuerdo de libre comercio que suscribieron Londres y Nueva Delhi el pasado mes de julio, uno de los mayores que ha logrado el Reino Unido desde el Brexit.

La India, una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, tiene proyecciones de convertirse en la tercera potencia económica global antes de 2030. El acuerdo abre un mercado de más de 1.400 millones de personas a los bienes y servicios británicos, un sector clave para la economía del Reino Unido. EFE

