Reino Unido impide a una delegación del Gobierno israelí asistir a su mayor feria de armas

Londres, 29 ago (EFE).- El Reino Unido bloqueó la asistencia de una delegación del Gobierno de Israel a una feria de armas que tendrá lugar en septiembre en Londres por la intensificación de los ataques en la franja de Gaza, que el Ejecutivo británico tildó de «errónea».

«La decisión del Gobierno israelí de intensificar aún más su operación militar es errónea. Por consiguiente, podemos confirmar que ninguna delegación del gobierno israelí será invitada a DSEI UK 2025», la mayor feria de armamento del Reino Unido, señaló este viernes un portavoz del Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo británico hizo además un llamamiento para conseguir «una solución diplomática para poner fin a esta guerra ahora, con un alto el fuego inmediato, el regreso de los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria al pueblo de Gaza».

Por su parte, el Ministerio de Defensa israelí denunció hoy «restricciones a la participación oficial de representantes del Gobierno y las fuerzas armadas israelíes» en esta feria de defensa, lo que calificó como «un acto deliberado y lamentable de discriminación contra los representantes de Israel».

Sin embargo, sostuvo que las industrias israelíes que decidan participar recibirán el apoyo del Ministerio.

Esta feria, que se celebrará entre el 9 y el 12 de septiembre, es una de las más importantes del mundo en su ámbito, tiene lugar cada dos años en Londres y contará en esta edición con 1.600 expositores y la representación de 90 países. EFE

