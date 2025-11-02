Reino Unido investiga el ataque con arma blanca que dejó 10 heridos en un tren

La policía británica busca este domingo identificar los motivos del ataque con arma blanca que el sábado dejó al menos diez heridos a bordo de un tren en el este de Inglaterra.

Dos personas fueron detenidas en relación al ataque, que tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 18H25 GMT de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de King’s Cross.

La policía acudió al lugar tras recibir la alerta alrededor de las 19H40 (locales y GMT) y el tren se detuvo en Huntingdon, una localidad de la región de Cambridge.

La policía de transportes indicó que agentes de la policía local «subieron al tren y detuvieron a dos personas, que fueron puestas bajo custodia».

Diez personas fueron trasladadas al hospital, nueve de ellas en estado muy grave, precisó el cuerpo armado.

«El ataque fue declarado incidente mayor y la policía antiterrorista ayuda en la investigación mientras trabajamos por establecer todas las circunstancias del incidente», escribió en X.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el «espantoso» incidente de «profundamente preocupante».

«Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta», agregó en X.

La policía no dio ninguna información sobre la identidad o los motivos de las dos personas detenidas.

«Estamos llevando a cabo investigaciones urgentes para determinar qué sucedió y es posible que pase algún tiempo antes de que podamos confirmar nada», advirtió el comisario Chris Casey, citado en un comunicado.

«Las primeras conclusiones indican que se trata de un ataque aislado», afirmó el domingo en Sky News el ministro de Defensa, John Healy.

– Importantes perturbaciones –

El tren en el que se produjo el ataque seguía inmovilizado el domingo y agentes de la policía científica trabajaban en el lugar.

El director general de la compañía ferroviaria LNER (London North Eastern Railway), David Horne, se mostró «profundamente conmocionado» por la tragedia.

La compañía pidió a los usuarios que no viajen el domingo en sus líneas debido a las perturbaciones que siguen en curso.

Testigos interrogados por el diario The Times indicaron haber visto a un hombre armado con un gran cuchillo y a pasajeros escondiéndose en los baños del tren para protegerse. Un testigo dijo haber visto «sangre por todas partes».

Un testigo citado por varios medios indicó que observó a un hombre corriendo por el vagón con el brazo ensangrentado gritando «¡Tienen un cuchillo!».

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno.

Aunque Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una «crisis nacional».

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso.

Cerca de 60.000 cuchillos fueron «incautados o entregados» en Inglaterra y Gales en una década, informó el miércoles el Ministerio del Interior.

Llevar un cuchillo en público puede acarrear hasta cuatro años de cárcel. Según el gobierno, los asesinatos con armas blancas se han reducido en un 18% en el último año.

