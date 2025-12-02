Reino Unido levanta la prohibición del cerdo español salvo una pequeña zona de Barcelona

2 minutos

Londres, 2 dic (EFE).- El Reino Unido ha levantado este martes con carácter inmediato la prohibición de importar productos de cerdo españoles (carne fresca y embutidos), a excepción de una zona con un radio de 20 kilómetros alrededor de la comarca de Barcelona donde se encontraron decenas de jabalíes muertos por peste porcina africana, dijeron a EFE fuentes oficiales españolas.

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Medio Rural, del que depende la seguridad alimentaria, había impuesto preventivamente el pasado viernes una prohibición total de los productos porcinos españoles.

Sin embargo, las autoridades españolas se afanaron desde un primer momento para conseguir que a esa medida se le aplicase la «regionalización», es decir, la limitación de la prohibición a una zona restringida, que según los casos puede ser una provincia entera o hasta una comunidad autónoma.

Finalmente, dentro de las posibilidades que había, el Reino Unido ha optado por la menos lesiva para los productos españoles: solo las granjas de porcino que queden en granjas en ese radio en torno a Collserola (Barcelona) se van a ver afectadas.

Y así, las partidas de porcino español bloqueadas en las aduanas o en naves desde el pasado viernes recuperan hoy sus canales de comercialización habituales.

También China, el mayor importador del sector fuera de la Unión Europea, ha aplicado la «regionalización» en el caso del porcino español, lo mismo que ha sucedido en el mercado comunitario.

En 2024, el sector porcino español exportó al Reino Unido por valor de 160 millones de euros, una cantidad relativamente pequeña con respecto al total de productos agroalimentarios españoles vendidos a ese país, que ese año sumaron 5.128 millones de euros. EFE

fjo/jm/rcf