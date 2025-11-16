Reino Unido limitará la protección acordada a los refugiados para frenar a la extrema derecha

El gobierno británico reducirá drásticamente la protección otorgada a los refugiados, que serán «forzados a regresar a sus países de origen» cuando estos sean considerados seguros, anunció el sábado el gobierno como parte de sus planes para reducir la inmigración indocumentada.

Esta medida haría parte de un paquete de reformas del gobierno laborista que serán detalladas el lunes ante el Parlamento.

«Acabaré con el boleto dorado para buscadores de asilo», anunció la ministra del Interior, Shabana Mahmood, en un comunicado.

El ministerio informó también que va a suprimir el acceso automático a las ayudas sociales para los demandantes de asilo.

Según esa dependencia, las nuevas propuestas son «la mayor reforma de la política de asilo en tiempos modernos».

Las medidas responden a las críticas que impulsaron la popularidad del partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, que lidera las encuestas de opinión.

«Gracias a las condiciones más generosas en Reino Unido», los refugiados pueden en la actualidad instalarse definitivamente, sin gastos, tras cinco años en el Reino Unido, «sin contribuir» al país», indicó el ministerio.

Agregó que las reformas harían menos atractivo para los migrantes irregulares ir a Reino Unido y facilitará la expulsión de los que ya se encuentran en el país.

El nuevo sistema reducirá la duración de su estadía de cinco años a 30 meses, y multiplicará por cuatro, de cinco a 20 años, el plazo necesario para solicitar la residencia permanente, precisó.

Esa protección será «revisada regularmente» y los refugiados serán forzados a volver a sus países de origen cuando se considere seguro, agregó.

– Bajo presión –

El gobierno de Keir Starmer, que llegó al poder en el verano de 2024, se encuentra bajo presión casi diaria para frenar las llegadas de migrantes y restringir sus derechos.

Los pedidos de asilo en Reino Unido han alcanzado un nivel récord, con 111.000 solicitudes en los 12 meses a junio de 2025, según cifras oficiales.

Este verano se registraron numerosas manifestaciones frente a hoteles que albergan a demandantes de asilo y una manifestación organizada por la extrema derecha en Londres a mediados de septiembre reunió hasta 150.000 personas, según la policía.

En ese contexto, el gobierno prometió reducir el número de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha.

Desde el 1 de enero, 39.292 personas desembarcaron en las costas inglesas tras la peligrosa travesía, una cifra que supera la de 2024 (36.816).

Esas llegadas han contribuido a impulsar la popularidad del partido Reforma, que ha superado a los laboristas de Starmer en las encuestas.

Pero Enver Solomon, jefe de la oenegé Refugee Council, llamó al gobierno a repensar sus planes, al asegurar que «no van a disuadir» la llegada de migrantes.

«Deben asegurar que los refugiados que trabajan duro y aportan al Reino Unido puedan construir vidas seguras y estables y devolver algo a sus comunidades», agregó.

Las nuevas políticas se inspiran en el gobierno de coalición de Dinamarca, encabezado por los Social Demócratas, que han adoptado algunas de las políticas migratorias más estrictas de Europa.

Los refugiados en Dinamarca reciben ahora un permiso de un año renovable y se les insta a volver a su país cuando las autoridades consideran que no requieren de asilo.

