Reino Unido mantendrá finalmente sus maniobras militares en Kenia de este otoño

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Nairobi, 29 jul (EFE).- Las maniobras militares de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (BATUK, en inglés), previstas entre los próximos septiembre y noviembre, se producirán finalmente en este país africano, después de que se anunciara su cancelación tras no recibir los permisos gubernamentales necesarios.

El cambio fue anunciado por los Gobiernos keniano y británico en sendos comunicados después de que la pasada semana Londres informara sobre la suspensión de los ejercicios, denominados Haraka Storm y que deben producirse en el condado keniano de Laikipia (centro) con la participación de tropas kenianas y británicas.

«La colaboración en materia de defensa entre Kenia y el Reino Unido sigue promoviendo los intereses nacionales de Kenia», señaló en un comunicado recogido por medios locales la oficina del ministro de Exteriores keniano, Musalia Mudavadi.

Esta colaboración «refuerza las capacidades de las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), contribuye a la paz y la seguridad regionales, fomenta el empleo y las empresas kenianas y aporta importantes beneficios económicos a las comunidades», añadió.

Por su lado, un portavoz del Ejecutivo británico señaló en un comunicado recogido por medios kenianos que «el Gobierno keniano ha aceptado emitir las licencias y los permisos necesarios».

«Valoramos la estrecha cooperación y el compromiso compartido entre el Reino Unido y Kenia, que han hecho posible este avance», agregó.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido anunció el pasado día 23 la cancelación de los ejercicios porque las licencias necesarias para su celebración no se habían concedido, si bien aclaró que esto no supondría la retirada de la BATUK del territorio keniano.

La BATUK, con sede junto a la Base Aérea de Laikipia, realiza habitualmente maniobras conjuntas con las KDF, además de programas comunitarios que incluyen reforestación y clínicas médicas móviles en zonas remotas.

Los británicos mantienen presencia en Kenia desde 1964, tras la independencia del país africano de Londres un año antes, y realizan hasta seis ejercicios anuales de varias semanas en terrenos privados.

En julio de 2021, los Gobiernos de Kenia y Reino Unido firmaron en Londres un nuevo acuerdo de cooperación en materia de defensa, cuya ratificación por el Parlamento keniano se ha pospuesto por diferentes controversias.

Diputados kenianos quieren que se enmiende el acuerdo para incluir, por ejemplo, provisiones que sitúen posibles crímenes como asesinatos cometidos por soldados británicos bajo la jurisdicción de los tribunales kenianos, entre otras peticiones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR) publicó en marzo de 2024 un informe en el que documentó 43 casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a soldados británicos con base en Kenia desde 1975. EFE

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