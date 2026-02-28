Reino Unido no ha estado envuelto en ataque a Irán pero convoca a su gabinete de seguridad

Londres, 28 feb (EFE).- El Gobierno del Reino Unido aclaró hoy que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques lanzados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel contra Irán, pero añadió que está «listo para proteger nuestros intereses nacionales», según un portavoz oficial.

El primer ministro Keir Starmer ha convocado de emergencia este sábado el llamado «comité Cobra» o gabinete de seguridad que se activa en caso de graves crisis.

Además, el Gobierno ha recomendado a todos sus nacionales evitar cualquier viaje a Israel y a Palestina, advertencia que se suma a otra similar relativa a Irán en los días anteriores. EFE

