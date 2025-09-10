Reino Unido ordena a fuerzas británicas estudiar un refuerzo al espacio aéreo polaco
Londres, 10 sep (EFE).- El ministro británico de Defensa, John Healey, anunció este miércoles que ha ordenado a las fuerzas del Reino Unido que consideren el refuerzo a través de la OTAN de la defensa aérea polaca, después de las acciones de anoche de Rusia sobre Polonia.
Healey hizo esta afirmación al término de la reunión en Londres del E5, el grupo formado por el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia para coordinar el apoyo militar a Ucrania.
«Tras nuestras conversaciones de hoy, he pedido a nuestras fuerzas armadas del Reino Unido que consideren opciones para reforzar la defensa aérea de la OTAN sobre Polonia», dijo el ministro, que reconoció que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha alcanzado «un nuevo nivel de hostilidad contra Europa». EFE
