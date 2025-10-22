Reino Unido prorroga tres años su participación en la misión de paz de la OTAN en Kosovo

Londres, 22 oct (EFE).- El Reino Unido mantendrá durante al menos tres años más su participación en la misión de paz de la OTAN en Kosovo (KFOR), en el marco de su compromiso con la seguridad en los Balcanes Occidentales, informó este miércoles el Ministerio británico de Defensa.

El Gobierno de Londres subrayó que la decisión refleja su política de «prioridad a la OTAN» y refuerza la estabilidad «en una región clave para la seguridad europea», justo antes del inicio, a las 13:00 GMT, de la cumbre europea sobre los Balcanes Occidentales en Londres.

En este encuentro, presidido por el primer ministro británico, Keir Starmer, los dirigentes de los seis países balcánicos y otros socios europeos debatirán sobre seguridad e inmigración irregular y, aunque el retorno de migrantes no figura en la agenda oficial, Londres espera avanzar en posibles acuerdos, especialmente con Kosovo.

El contingente británico, integrado por centenares de soldados en reserva, podrá desplegarse en la república kosovar «con poca antelación en caso de que sea necesario reforzar la misión», una fuerza multinacional de más de treinta países creada en 1999 tras la guerra con la antigua Yugoslavia.

El último gran despliegue británico se produjo en 2023, después de un ataque violento contra la policía en el norte de Kosovo, país cuya independencia el Reino Unido fue el primero en reconocer en 2008.

El Ministerio de Defensa adelantó además que a principios de 2026 pondrá en marcha un programa de formación destinado a países de los Balcanes Occidentales -Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia-, enfocado en la protección de civiles y la promoción del papel de las mujeres en el ámbito de la defensa.

«El compromiso del Reino Unido con la paz y la seguridad en los Balcanes Occidentales es inquebrantable», afirmó Starmer, antes de inaugurar más tarde el encuentro internacional.

«Al ampliar nuestro apoyo a la fuerza de la OTAN en Kosovo, demostramos nuestro papel como aliado principal de la Alianza y nuestra defensa de la estabilidad y la democracia», mantuvo. EFE

