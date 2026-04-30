Reino Unido refuerza la seguridad de la comunidad judía tras el ataque con dos heridos

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El gobierno británico anunció el jueves que asignará 25 millones de libras (31 millones de dólares) adicionales para garantizar la seguridad de la comunidad judía, tras un apuñalamiento el miércoles en Londres en el que resultaron heridas dos personas.

El incidente se suma a una serie de hechos de carácter antisemita en las últimas semanas en la misma zona de la capital, donde vive una importante comunidad judía.

«Las personas sienten una profunda inseguridad. Es nuestro deber responder, y por eso el gobierno destina 25 millones de libras para invertir en la seguridad de nuestra comunidad judía», declaró la ministra del Interior, Shabana Mahmood, a la cadena Sky News.

«Esto permitirá reforzar la protección de nuestras sinagogas, escuelas, lugares de culto y centros comunitarios judíos», añadió.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el jueves, al inicio de una reunión con responsables de seguridad y varios ministros, que la respuesta judicial a los ataques contra la comunidad judía debe ser «rápida y visible».

Starmer había calificado el miércoles el ataque como «absolutamente indignante».

Tras esa primeras declaraciones de Starmer, el gran rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, respondió que «las palabras de condena ya no son suficientes» y pidió a las autoridades «tomar medidas concretas».

El miércoles, dos hombres judíos resultaron heridos en un ataque con arma blanca en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres. El incidente fue calificado de «terrorista» por la policía.

Un sospechoso de 45 años, británico nacido en Somalia, fue arrestado poco después por intento de asesinato. La policía indicó que tenía «antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos».

Shabana Mahmood precisó el jueves que el detenido llegó a Reino Unido cuando era niño «en la década de 1990».

Los dos heridos, de 76 y 34 años, permanecían hospitalizados y en «estado estable» el miércoles por la noche, informó la policía.

Cerca de treinta personas han sido arrestadas en investigaciones sobre incendios contra lugares vinculados a la comunidad judía en Londres.

Un grupo hasta ahora poco conocido, «Harakat Ashab al Yamin al Islamiyya» (Hayi), calificado como proiraní, se atribuyó varios de estos hechos, así como otros ocurridos en Europa.

El miércoles, el grupo elogió el ataque con cuchillo en Golders Green y lo atribuyó a sus «lobos solitarios».

Sin mencionar específicamente a este grupo, la ministra del Interior afirmó que el gobierno tiene la intención de «actuar para poder dirigir acciones contra organizaciones que operan en nombre de otros países» mediante una ley que se encuentra actualmente en preparación.

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