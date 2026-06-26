Reino Unido registra por tercer día consecutivo un récord de temperatura para un mes de junio

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Reino Unido batió el viernes su récord de temperatura para un mes de junio por tercer día consecutivo, con 36,9 °C registrados en Wattisham, en Suffolk (sureste de Inglaterra), anunció la agencia británica de meteorología (UK Met Office).

«Y las temperaturas siguen subiendo», señaló la agencia en la red social X. El récord establecido el día anterior era de 36,7 °C, registrados en Merryfield, en Somerset (suroeste).

La alerta roja por «calor extremo», que hasta ahora solo se había emitido en 2022, está en vigor desde el miércoles y hasta el viernes por la noche, siendo la primera vez que se activa tres días seguidos.

En Londres, varios museos y atracciones turísticas tuvieron que tomar medidas para hacer frente a las altas temperaturas.

El Tower Bridge está cerrado a los visitantes, igual que el Observatorio Real de Greenwich.

Por su parte, el British Museum advirtió que podría cerrar algunas galerías debido al calor «para garantizar la comodidad y la seguridad del personal y de los visitantes».

En la región de Mánchester, en el norte de Inglaterra, los bomberos luchan contra un incendio que ha arrasado una superficie de aproximadamente 22 hectáreas.

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