Reino Unido sanciona a cuatro líderes del grupo rebelde sudanés FAR por matanza de civiles

Londres, 12 dic (EFE).- El Reino Unido anunció hoy sanciones a cuatro importantes líderes de las Fuerzas de Acción Rápida (FAR), grupo rebelde sudanés al que acusa de «atrocidades, incluyendo matanzas masivas, violencia sexual y ataques premeditados contra civiles» en El Fasher, la ciudad del norte de Sudán cuyo control se han disputado durante más de un año con el ejército sudanés.

Los sancionados son Abdul Rahim Hamdan Dagalo, ‘número 2’ de las FAR y hermano de su jefe, el general Hemedti, además de otros tres comandantes -Gedon Hamdan Ahmed, Al Fateh Abdullah Idris y Tijani Ibrahim Moussa Mohamed- envueltos en estos crímenes: a todos ellos se les aplica la congelación de fondos y la prohibición de viajar al Reino Unido.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores británico (Foreign Office) considera que las acciones de las FAR en El Fasher «no son casuales, sino parte de una estrategia deliberada para aterrorizar a la población y hacerse con el control (territorial) usando el miedo y la violencia», y detalla que no han dudado en llenar fosas comunes de cadáveres que luego han quemado.

Por otra parte, el Gobierno de Londres anunció un paquete de ayuda a Sudán de 21 millones de libras (24 millones de euros) suplementarias de ayuda a comunidades más afectadas por los combates (unas 150.000 personas), para hacerles llegar comida, agua potable, productos de higiene y salud y protección para mujeres y niños. Con esta cifra, la ayuda del Reino Unido suma ya 146 millones de libras (166 millones de euros) este año.

La guerra civil en Sudán comenzó en abril de 2023 y enfrenta a dos sectores del ejército sin grandes diferencias ideológicas y ha causado una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en el mundo entero, con 5 millones de desplazados y niveles abrumadores de violencia, hambruna y enfermedades. EFE

