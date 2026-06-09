Reino Unido sanciona a entidades asociadas a violencia de colonos israelíes en Cisjordania

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Londres, 9 jun (EFE).- El Ministerio británico de Exteriores anunció este martes sanciones contra seis entidades y un individuo vinculados a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en la Cisjordania ocupada, en una medida coordinada con socios internacionales como Canadá, Francia y Noruega.

El Ministerio dijo además en un comunicado que, a partir de ahora, recomienda «firmemente» a las empresas británicas no hacer negocios con los asentamientos ilegales promovidos por Israel en los territorios palestinos ocupados, tras el aumento de los ataques contra la población palestina.

Ambas medidas se conocen después de que en las últimas horas más de un tercio del grupo parlamentario laborista en la Cámara de los Comunes pidiera a la ministra del ramo, Yvette Cooper, prohibir todo comercio con las colonias israelíes, y citara a España como ejemplo de que eso puede hacerse desde Europa.

Las entidades sancionadas incluyen The Farms Association, Ahavat Gilad y Ari Yshag, señaladas por financiar y canalizar fondos hacia puestos de avanzada de colonos implicados en violencia, intimidación y desplazamientos forzosos de población palestina.

También figura Artzenu, una organización que recauda y distribuye fondos para esos mismos asentamientos, a través de la estructura legal Shivat Zion Lerigvey Admata, utilizada como vehículo para transferir el dinero.

Completan la lista la constructora Eyal Hari Yehuda, acusada de facilitar la demolición de propiedades palestinas y actos violentos durante obras en Cisjordania, y su propietario, Itamar Yehuda Levi.

La sanciones británicas, que se suman a otras similares emitidas la semana pasada por Australia y Nueva Zelanda, suponen la congelación de activos de los sancionados en territorio británico y la prohibición de viajar a este país.

La ministra Cooper, que prevé comparecer ante el Parlamento, dijo en el comunicado que «la expansión y la violencia de los colonos es ilegal y una amenaza fundamental para la viabilidad de la solución de dos Estados, así como para la paz y la seguridad a largo plazo de palestinos e israelíes». EFE

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