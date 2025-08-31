The Swiss voice in the world since 1935

Reino Unido y Noruega cierran acuerdo de 11.550 millones de euros para fragatas de guerra

Londres, 31 ago (EFE).- El Reino Unido suministrará fragatas de guerra a Noruega en el mayor contrato de exportación naval por valor de su historia, de 10.000 millones de libras (unos 11.550 millones de euros), según informó el Gobierno británico este domingo en un comunicado.

Este acuerdo prevé la construcción y exportación de fragatas británicas ‘Tipo 26’, diseñadas para la guerra antisubmarina, para el país nórdico, en una operación que además de impulsar la economía del país, también sustentaría 4.000 puestos de trabajo en más de 400 empresas del Reino Unido «hasta bien entrada la década de 2030», indicó la nota difundida por el Ministerio de Defensa británico.

«Acabamos de llegar a un acuerdo por 10.000 millones de libras con Noruega para exportar nuestras fragatas Tipo 26, líderes en el mundo. Apoyando miles de empleos en el Reino Unido, desde aprendices hasta ingenieros», escribió este domingo el primer ministro británico, Keir Starmer, en la red social X.

Por su parte, el primer ministro noruego, Jonas Støre, dijo que Noruega y el Reino Unido son «aliados cercanos, con intereses comunes y fuertes lazos bilaterales» y expresó su confianza en que el acuerdo sobre la adquisición, desarrollo y fragatas «sea la decisión correcta».

El Ministerio de Defensa explicó que la selección por parte de Noruega de las fragatas británicas se basa en décadas de cooperación y aseguró que fortalece la alianza estratégica y la seguridad marítima de ambas naciones de la OTAN «ante las crecientes amenazas rusas en el norte de Europa».

El acuerdo permitirá que una flota combinada de 13 fragatas de guerra antisubmarina -ocho británicas y al menos cinco noruegas- operen conjuntamente en el norte de Europa y fortalezcan el flanco norte de la OTAN.

«Con Noruega, entrenaremos, operaremos, disuadiremos y, si es necesario, lucharemos juntos. Nuestras armadas trabajarán como una sola, allanando el camino en la OTAN», dijo el ministro británico de Defensa, John Healey, en la nota.

Este anuncio llega antes de un nuevo acuerdo de defensa previsto entre Londres y Oslo que, según el ministerio, «fortalecerá la seguridad euroatlántica» y «acercará las industrias de defensa de ambos países para impulsar el empleo, el crecimiento y la innovación». EFE

