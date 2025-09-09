Reino Unido y Noruega se suman al programa europeo de vehículos blindados CAVS

Helsinki, 9 sep (EFE).- Reino Unido y Noruega se unirán al Sistema Común de Vehículos Blindados (CAVS, por sus siglas en inglés), un programa conjunto de defensa liderado por Finlandia en el que también participan Letonia, Suecia, Alemania y Dinamarca, informó este martes el Ministerio de Defensa finlandés.

«La incorporación del Reino Unido y Noruega al programa CAVS fortalecerá aún más la cooperación y el rendimiento operativo de los países participantes, gracias a un sistema de vehículos común, compatible y económico», señaló en un comunicado el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

«La creciente capacidad de producción y la creación de nuevas líneas de fabricación en diferentes países refuerzan la resiliencia y la seguridad del suministro en los países participantes», añadió.

El programa CAVS, lanzado por Finlandia y Letonia, tiene como objetivo desarrollar un sistema de vehículos blindados de transporte de tropas 6×6 para reforzar la capacidad de combate de los Estados participantes, reducir los costes mediante la compra conjunta y fortalecer la cooperación en materia de defensa entre los países europeos y la OTAN.

Se trata de uno de los primeros proyectos conjuntos de desarrollo de la industria militar europea tras la invasión rusa de Ucrania y fue financiado por la Comisión Europea (CE) con 60 millones de euros en 2024 a través del Instrumento Europeo para el Refuerzo de la Industria de Defensa mediante la Contratación Pública Común (EDIRPA, por sus siglas en inglés).

Este programa, liderado por la compañía finlandesa de defensa Patria, está abierto a todos los países europeos con requisitos similares en materia de vehículos blindados 6×6 y facilita la cooperación entre ellos en misiones militares y maniobras conjuntas.

Además, está diseñado para aprovechar la capacidad industrial local de los países miembros, lo que garantiza una cadena de suministro fiable y segura.

Los vehículos blindados CAVS tienen capacidad para transportar dos tripulantes y un máximo de diez soldados y pueden ser modificados para cumplir distintas misiones, como el transporte protegido de tropas, evacuaciones médicas, apoyo logístico y operaciones de combate.

El programa CAVS ha recibido hasta la fecha pedidos de casi 1.000 unidades de varios países, de los que ya ha entregado más de 200 a las Fuerzas Armadas de Finlandia, Suecia y Letonia. EFE

