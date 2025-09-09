The Swiss voice in the world since 1935

Reino Unido y Noruega se suman al programa europeo de vehículos blindados CAVS

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Helsinki, 9 sep (EFE).- Reino Unido y Noruega se unirán al Sistema Común de Vehículos Blindados (CAVS, por sus siglas en inglés), un programa conjunto de defensa liderado por Finlandia en el que también participan Letonia, Suecia, Alemania y Dinamarca, informó este martes el Ministerio de Defensa finlandés.

«La incorporación del Reino Unido y Noruega al programa CAVS fortalecerá aún más la cooperación y el rendimiento operativo de los países participantes, gracias a un sistema de vehículos común, compatible y económico», señaló en un comunicado el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

«La creciente capacidad de producción y la creación de nuevas líneas de fabricación en diferentes países refuerzan la resiliencia y la seguridad del suministro en los países participantes», añadió.

El programa CAVS, lanzado por Finlandia y Letonia, tiene como objetivo desarrollar un sistema de vehículos blindados de transporte de tropas 6×6 para reforzar la capacidad de combate de los Estados participantes, reducir los costes mediante la compra conjunta y fortalecer la cooperación en materia de defensa entre los países europeos y la OTAN.

Se trata de uno de los primeros proyectos conjuntos de desarrollo de la industria militar europea tras la invasión rusa de Ucrania y fue financiado por la Comisión Europea (CE) con 60 millones de euros en 2024 a través del Instrumento Europeo para el Refuerzo de la Industria de Defensa mediante la Contratación Pública Común (EDIRPA, por sus siglas en inglés).

Este programa, liderado por la compañía finlandesa de defensa Patria, está abierto a todos los países europeos con requisitos similares en materia de vehículos blindados 6×6 y facilita la cooperación entre ellos en misiones militares y maniobras conjuntas.

Además, está diseñado para aprovechar la capacidad industrial local de los países miembros, lo que garantiza una cadena de suministro fiable y segura.

Los vehículos blindados CAVS tienen capacidad para transportar dos tripulantes y un máximo de diez soldados y pueden ser modificados para cumplir distintas misiones, como el transporte protegido de tropas, evacuaciones médicas, apoyo logístico y operaciones de combate.

El programa CAVS ha recibido hasta la fecha pedidos de casi 1.000 unidades de varios países, de los que ya ha entregado más de 200 a las Fuerzas Armadas de Finlandia, Suecia y Letonia. EFE

jg/smm/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR