Reiteran solicitud a España de asilo para periodista salvadoreño ante posible extradición

San Salvador, 3 ene (EFE).- La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) reiteró su petición a España de otorgar asilo político al periodista salvadoreño Diego Rosales, liberado este sábado tras ser detenido el viernes en Sevilla debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol, ante «la posibilidad de una extradición formal por parte de El Salvador».

En un comunicado difundido este sábado en redes sociales, la RCP reiteró su llamado «al Estado español para que otorgue el asilo político al periodista Diego Rosales» y señaló que en El Salvador «diversos organismos internacionales han documentado la falta de independencia judicial y el incumplimiento del debido proceso».

La Red aseguró que «es urgente que los Estados miembros de Interpol analicen el cumplimiento del debido proceso en los países de Centroamérica, que cada vez más están siendo cooptados por regímenes autoritarios o figuras antidemocráticas».

El fotoperiodista Rosales fue dejado en libertad hoy a la espera de que El Salvador tramite formalmente la extradición del periodista, según indicaron a EFE fuentes jurídicas.

Rosales había acudido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional de España al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional con fines de extradición.

La orden de arresto la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, según dijo a EFE la abogada que se ha hecho cargo de la representación del fotoperiodista.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló el viernes que «ha seguido de cerca el caso», dado que Rosales «ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘hurto informático’ bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022». EFE

