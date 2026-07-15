Relación comercial entre España y Paraguay tiene potencial de aumentar, dice funcionaria

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Asunción, 14 jul (EFE).- La secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Amparo López Senovilla, dijo este martes en Asunción, la capital de Paraguay, que el intercambio entre su país y esta nación suramericana tiene potencial para aumentar, especialmente desde la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

«Las relaciones comerciales con Paraguay son unas relaciones buenas, con unas cifras de comercio bilateral que, sin embargo, creo que tienen que mejorar, porque ambos países tenemos más potencial para aumentar nuestro comercio bilateral», dijo López Senovilla a EFE antes de sostener un encuentro con empresarios españoles y el embajador de España en Asunción, Javier Parrondo.

La funcionaria llegó en esta jornada a Asunción como parte de su gira por los países del Mercosur (mecanismo integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que Bolivia está en proceso de adhesión), con el objetivo de «poner en valor» la trascendencia del histórico pacto de libre comercio que el bloque suramericano firmó en enero pasado con la UE.

En este sentido, afirmó que el acuerdo entre ambos entes ofrece a los empresarios españoles «certidumbre y seguridad jurídica» para iniciar o elevar sus inversiones en Paraguay, donde representan -apuntó- el quinto inversor extranjero con unos 190 millones de euros combinados.

«Esa previsibilidad, esa certidumbre y esa seguridad jurídica muchas veces son los factores que buscan los inversores para incrementar esas inversiones en distintos países y, creo que, en ese sentido Paraguay se verá beneficiado de esa estabilidad», insistió.

López Senovilla también señaló que, como miembro del Mercosur, Paraguay «tiene mucho que ofrecer» por su privilegiada posición geográfica en el centro del grupo, así como por sus atractivas industrias manufacturera, agroindustrial y energética.

La secretaria de Estado de Comercio, que ya visitó Uruguay y Argentina, participará el miércoles del diálogo estratégico ‘Mercosur y la Construcción de Alianzas en el Nuevo Orden Geopolítico’, que se celebrará en las instalaciones del Banco Central de Paraguay (BCP).

Allí, tendrá la oportunidad de intercambiar con expertos y funcionarios paraguayos el valor político y «gran significado» del acuerdo entre la UE y el Mercosur, que abrió un mercado de más de 700 millones de consumidores.EFE

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