Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Indigna a Berna límite de UE sobre Bolsa Suiza 21 de diciembre de 2017 - 14:10 El Gobierno suizo calificó de discriminatoria la decisión de la Unión Europea de otorgar solamente un acceso limitado al mercado bursátil y reconsidera su promesa de destinar 1 300 millones de francos al bloque de 28 naciones. “Suiza cumple las condiciones para el reconocimiento de la equivalencia del mercado bursátil tanto como los otros terceros países a los que se les otorgó reconocimiento indefinido”, dijo la presidenta Doris Leuthard en un comunicado tras una reunión extraordinaria del Consejo Federal (Gobierno) este jueves. + La UE pone a Suiza bajo presión También anunció que el Gobierno había decidido reforzar la competitividad del sector financiero de Suiza preparándose para cancelar el impuesto sobre el timbre, un gravamen impuesto a la negociación de valores y transacciones de seguros. Leuthard dijo que el Gobierno tenía serias dudas sobre la legalidad de la decisión de la UE, y agregó que vincular un dossier técnico bilateral con asuntos institucionales era inaceptable. “La decisión de la Unión Europea entraña el riesgo de dañar las relaciones bilaterales en otros importantes asuntos”, señaló Leuthard, pero agregó que el Gobierno suizo quiere desarrollar esas relaciones a pesar de las diferencias significativas. “Un requisito previo para superar estas diferencias es la disposición de ambas partes de mantener discusiones objetivas en una atmósfera de confianza”, enfatizó la mandataria. Desvanecido optimismo La tensión entre Berna y Bruselas se produce un mes después de una visita a Berna del presidente de la Comisión de la UE, Jean-Claude Juncker. Al término de la misma, ambas partes se manifestaron optimistas sobre la posibilidad de reimpulsar las negociaciones bilaterales empañadas tras la decisión de los votantes suizos de reintroducir cuotas a la inmigración de los ciudadanos de la UE. En una primera reacción, la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora), que mantiene una fuerte postura anti-UE, ha criticado lo que denominó falta de liderazgo del Gobierno suizo y pidió represalias inmediatas, incluida la suspensión de la participación suiza en un programa de reasentamiento para inmigrantes en países de la UE. Los dos partidos de centro derecha (el Partido Liberal Radical y el Partido Demócrata Cristiano) calificaron la decisión de Bruselas de “inaceptable”. Por su parte, el Partido Socialista pidió al Gobierno reducir la tensión con Bruselas. Consideró un error impulsar a los “especuladores del mercado accionario” al contemplar la supresión del impuesto al timbre.