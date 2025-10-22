Relator de la ONU condena ejecuciones públicas en Afganistán, al menos 11 desde 2021

Ginebra, 22 oct (EFE).- El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, condenó las ejecuciones públicas en ese país, que ya suman 11 desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021.

Bennett llamó a las autoridades talibanes a establecer inmediatamente una moratoria de la pena de muerte, como un paso previo hacia su abolición, porque es un castigo «cruel, inhumano, humillante e irreversible» que a menudo se aplica «de manera injusta».

«En el contexto de Afganistán, donde la justicia controlada por los talibanes carece de cualquier apariencia de independencia o debido proceso, esto es especialmente alarmante», subrayó el relator especial de la ONU.

Bennett se mostró preocupado también por la naturaleza pública de estas ejecuciones que «deshumanizan» al condenado y además «fuerzan a la sociedad a presenciarlo».

«Bajo los talibanes las ejecuciones públicas y otros castigos crueles no son solo una forma horrible de violencia, sino también una herramienta deliberada para controlar a la población e infundir el miedo», advirtió el relator.

La última ejecución pública tuvo lugar este 16 de octubre, cuando el Tribunal Supremo afgano anunció que se le había aplicado la pena de muerte a un hombre condenado por asesinato, en un estadio deportivo en la provincia de Bagdhís, en el noroeste del país. EFE

