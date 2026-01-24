Relator de ONU para Birmania pide rechazar las «elecciones ilegítimas» de la junta militar

3 minutos

Bangkok, 24 ene (EFE).- El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Tom Andrews, instó este sábado a que la comunidad internacional rechace las «elecciones ilegítimas» organizadas por de la junta militar, sin oposición prodemocrática y en tres fases.

«Podemos anticipar los argumentos de los aliados de la junta de que las elecciones, si bien no son perfectas, son una señal de progreso. Es precisamente lo contrario. La aceptación internacional de este ejercicio fraudulento retrasaría la resolución genuina de esta crisis», afirmó Andrews en un comunicado.

El relator sostiene que los comicios han sido manipulados para que favorezcan a la formación afín a los militares y pone como ejemplo el arresto de la depuesta líder birmana y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, así como la disolución del partido que encabeza.

«La junta ha orquestado las elecciones específicamente para asegurar una victoria aplastante por parte de su representante político», mantiene.

Las elecciones, que comenzaron el 28 de diciembre, concluyen este domingo con la votación de las últimas circunscripciones, conforme al programa del Comité Electoral -controlado por los militares- que excluye a varias zonas en conflicto o controladas por la oposición.

Andrews, un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no habla en nombre de las propias Naciones Unidas, subraya que los comicios se caracterizaron por la violencia, la baja participación y la coerción generalizada.

«La junta confía en el cansancio mundial, con la esperanza de que la comunidad internacional acepte un régimen militar disfrazado de civil. Los gobiernos no deben permitir que eso suceda», remarcó el experto, que instó a los países a cortar el flujo de armas, combustible aéreo y fondos al Ejército birmano.

«El pueblo de Birmania ha demostrado un coraje extraordinario al resistir la tiranía militar. Merecen un futuro decidido por su propia voluntad, no por un proceso amañado diseñado para mantener a sus opresores en el poder», zanjó el experto.

El golpe militar del 1 de febrero de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que el país vive desde hace décadas.

La sangrienta represión contra los opositores aisló al país de la comunidad internacional, si bien países como Rusia, Bielorrusia y China se han mostrado más cercanos al gobierno castrense.

Los militares argumentaron para tomar el poder un fraude masivo en las elecciones de noviembre de 2020, en las que el partido de Suu Kyi se impuso con una amplia mayoría y con el visto bueno de observadores internacionales independientes. EFE

