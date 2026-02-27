Relator ONU para Afganistán pide calma en un conflicto que puede agravar tensión regional

Ginebra, 27 feb (EFE).- El relator de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, pidió este viernes «calma y contención» entre las autoridades afganas y paquistaníes ante la escalada bélica entre ambas partes, y advirtió que una guerra entre Kabul e Islamabad podría tener graves consecuencias en la región.

«Toda la región está extremadamente tensa, no es ningún secreto la inestabilidad que existe también en la frontera de Afganistán con Irán, y por ello es importante que se muestre contención en toda la zona», subrayó en rueda de prensa.

«Afganistán, en cierto modo, está atrapado en medio, y sin duda la forma en que sus autoridades la gobiernan genera preocupación, pero también juegan un papel tensiones geopolíticas que pueden desbordarse, y quien suele sufrir en estos casos son los civiles», comentó.

Bennett se mostró especialmente preocupado por el impacto que un conflicto prolongado podría tener para el flujo de refugiados y desplazados, después de que sólo en 2025, 2,7 millones de afganos regresaran a su país desde Irán y Pakistán, muchos de ellos transferidos a la fuerza, algo que él y otros expertos de la ONU han condenado en repetidas ocasiones.

«Recientemente estuve en Pakistán y hablé con afganos allí que temen enormemente por su futuro, creen que regresar a su país supondrá no solo una vida en la pobreza, sino que, para ciertos grupos como activistas, periodistas o exmiembros de las fuerzas de seguridad supone un riesgo real de represalias», comentó.

La violencia entre Afganistán y Pakistán «no ayuda» a la grave situación humanitaria de los afganos, por lo que «confiamos en que prevalezca la sensatez y terceros actores, incluidas las Naciones Undias, sean escuchados», subrayó.

Bennett presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre las graves dificultades que mujeres y niñas enfrentan en materia sanitaria en Afganistán, donde desde 2024 tienen vetado el acceso a estudios médicos y, al mismo tiempo, no pueden ser atendidas por hombres.

«Los talibanes están restringiendo de forma sistemática el acceso a la sanidad para las mujeres y niñas mediante políticas opresivas de género» que «prueban que las autoridades están cometiendo crímenes contra la humanidad», aseguró.

Bennett también alertó sobre nuevas leyes del régimen talibán en teoría dirigidas a luchar contra la violencia contra las mujeres por parte de maridos y familiares que en realidad no contemplan penas contra los agresores a menos que haya indicios de violencia graves, como huesos rotos o hematomas.

Una legislación así «es realmente impensable en pleno siglo XXI», condenó el relator, quien también recordó que los talibanes incluso están impidiendo a cientos de mujeres que trabajaban para Naciones Unidas en territorio afgano el acceso a sus lugares de trabajo. EFE

