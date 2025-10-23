Relatora de la ONU aconseja limitar y controlar el uso de la IA en el sistema judicial

Ginebra, 23 oct (EFE).- La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, pidió a los Estados que limiten y controlen el uso de la inteligencia artificial (IA) en las administraciones de Justicia.

Satterthwaite subrayó en un comunicado que los derechos a un tribunal independiente e imparcial y a la defensa requieren el acceso a un juez y a un abogado humanos.

Por ello, defendió la importancia de que sean los jueces quienes tomen decisiones sobre el diseño y desarrollo de las herramientas de la IA en los sistemas judiciales, como única forma de garantizar que se protegen los derechos humanos.

En todo caso, la IA debería utilizarse solo cuando impulse los derechos humanos y mejore la justicia, remarcó, pero «nunca debería perseguirse como un fin en sí misma».

«Los Estados y los profesionales de la justicia no deberían dejar que el ‘tecnosolucionismo’ impulse la adopción de sistemas que conlleven riesgos graves para los derechos humanos e impactos significativos en el clima», destacó la relatora.

Además, recordó que aún hay amplios sectores de la población que no tienen acceso a las soluciones digitales, por lo que los Estados deberían evaluar siempre si la IA es más adecuada que las herramientas tradicionales para garantizar el acceso a la justicia.

La relatora de la ONU añadió que, en aras de proteger la independencia judicial, los jueces deberían contar con conocimientos sobre tecnología digital e IA, así como la posibilidad de consultar con expertos y con agentes sociales «qué sistemas de IA, en caso de adoptarse, deberían utilizarse». EFE

